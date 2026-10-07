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- Шоу-бізнес
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Зендея здивувала модним повтором: акторка повернулася до образу з промотуру "Одіссеї"
Акторка здивувала переосмисленою версією свого ж образу на показі Louis Vuitton сезону весна-літо 2027 у Парижі.
Зендея вирішила нагадати про свій гучний промотур фільму «Одіссея», коли відвідала показ Louis Vuitton у межах Тижня моди. Для виходу вона обрала частину образу, в якому раніше з’являлася під час промокампанії до стрічки Крістофера Нолана.
На показі Зендея постала в білій мереживній куртці з об’ємними воланами вздовж коміра та рукавів. Вона поєднала ефектну річ із простою білою майкою та синіми джинсами. Образ акторки доповнили білі туфлі-човники, а головною деталлю стала її стрижка піксі.
На паризькій прем’єрі фільму «Одіссеї» 8 липня Зендея вже з’являлася в цій самій мереживній куртці, але тоді поєднала її з прозорою спідницею з розрізами з боків. Індивідуально створений для неї Louis Vuitton образ також мав виріз у зоні живота, мереживний декор і довгий шлейф.
Нагадаємо, що в «Одіссеї» вона зіграла Афіну — богиню мудрості та війни. Промотур фільму охопив кілька міст світу — від Лондона до Нью-Йорка, а над образами зірки знову працював її стиліст Лоу Роуч.