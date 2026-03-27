Зендея з’явилася на прем’єрі фільму у сукні з глибоким декольте, яку раніше неодноразово одягала Кейт Бланшетт

Зендая відвідала прем’єру романтичної комедії «Любить не любить» (The Drama), яка відбулася у кінотеатрі «Адріано» у Римі. Акторка була у чудовому настрої: вона залюбки фотографувалася з прихильниками і роздавала автографи.

На фотозоні Зендая позувала разом зі своїм колегою зі стрічки Робертом Паттінсоном, з яким вони зіграли наречених.

На заході акторка постала в ефектній чорній сукні максі від Armani Privé, яку раніше двічі одягала Кейт Бланшетт. Ця сукня — з особистого архіву Бланшетт.

Вбрання мало глибоке декольте, обрамлене великим чорним камінням — оніксом, скульптурний крій на стегнах, спідницю-кльош і невеликий шлейф. Воно чудово підкреслило струнку фігуру зірки.

Поява Зендаї у чорній сукні здивував шанувальників, адже всі попередні вбрання під час промотуру «Любить не любить» були натхненні весільними білими образами.

Свій аутфіт акторка доповнила чорними туфлями-човниками, стильною хвилястою зачіскою боб з боковим проділом і чубчиком, який грайливо спадав їй на чоло та очі, а також насиченим макіяжем із акцентом на очах.

Зендая завершила лук прикрасами від Louis Vuitton: діамантовими сережками і каблучкою.

До речі, Бланшетт вперше одягла цю сукню на церемонію вручення премії Гільдії кіноакторів 2022 року.

Потім у цьому вбранні вона з’явилася на Венеційському кінофестивалі 2025 року.

Нагадаємо, кілька днів тому на прем’єрі стрічки у Парижі Зендея сяяла у білій сукні з відкритою спиною і великим чорним бантом-шлейфом від Louis Vuitton.

Фільм «Любить не любить» вийде на широкі екрани українських кінотеатрів 1 квітня, а допрем’єрні покази стартують від 31 березня.