Зендея з’явилася на прем’єрі фільму у сукні з глибоким декольте, яку раніше неодноразово одягала Кейт Бланшетт
Акторка під час промотуру стрічки «Любить не любить» змінила свій білосніжний стиль на чорний.
Зендая відвідала прем’єру романтичної комедії «Любить не любить» (The Drama), яка відбулася у кінотеатрі «Адріано» у Римі. Акторка була у чудовому настрої: вона залюбки фотографувалася з прихильниками і роздавала автографи.
На фотозоні Зендая позувала разом зі своїм колегою зі стрічки Робертом Паттінсоном, з яким вони зіграли наречених.
На заході акторка постала в ефектній чорній сукні максі від Armani Privé, яку раніше двічі одягала Кейт Бланшетт. Ця сукня — з особистого архіву Бланшетт.
Вбрання мало глибоке декольте, обрамлене великим чорним камінням — оніксом, скульптурний крій на стегнах, спідницю-кльош і невеликий шлейф. Воно чудово підкреслило струнку фігуру зірки.
Поява Зендаї у чорній сукні здивував шанувальників, адже всі попередні вбрання під час промотуру «Любить не любить» були натхненні весільними білими образами.
Свій аутфіт акторка доповнила чорними туфлями-човниками, стильною хвилястою зачіскою боб з боковим проділом і чубчиком, який грайливо спадав їй на чоло та очі, а також насиченим макіяжем із акцентом на очах.
Зендая завершила лук прикрасами від Louis Vuitton: діамантовими сережками і каблучкою.
До речі, Бланшетт вперше одягла цю сукню на церемонію вручення премії Гільдії кіноакторів 2022 року.
Потім у цьому вбранні вона з’явилася на Венеційському кінофестивалі 2025 року.
Нагадаємо, кілька днів тому на прем’єрі стрічки у Парижі Зендея сяяла у білій сукні з відкритою спиною і великим чорним бантом-шлейфом від Louis Vuitton.
Фільм «Любить не любить» вийде на широкі екрани українських кінотеатрів 1 квітня, а допрем’єрні покази стартують від 31 березня.