Зендея з’явилася на публіці у футболці із зображенням Едварда Каллена із "Сутінок"

Зендея / © Associated Press

Попри те, що фільм «Сутінки» вийшов аж 18 років тому, він продовжує користуватись популярністю і став важливим пластом світової попкультури. Оскільки за участі Роберта Паттінсона вийшов новий ромком «Любить не любить», актора знову не оминули запитання про його найвідомішу роль — вампіра Едварда Каллена. Під час інтерв’ю Canal+ репортер порушив вічне питання щодо хітової франшизи і запитав: «Команда Джейкоба чи команда Едварда?»

Зендея відповіла, що вона за команду Едварда і додала: «Так, мені потрібно отримати, знаєш, мерч». «Мені потрібно отримати все це», — сказала Зендая.

І як виявилось, ці слова не були просто жартом, адже у межах промотуру акторка завітала до Electric Cinema у лондонському Ноттінг-Гілл, щоб здивувати публіку під час показу свого нового фільму «Любить не любить», і одягнена була у футболку-мерч фільму «Сутінки» із зображенням Едварда Каллена.

