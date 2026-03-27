Зендея знову похизувалась золотою обручкою на пальці, але цього разу у Римі
Акторка активно займається просуванням свого нового фільму.
Зендею сфотографували папараці у Римі, коли вона йшла у Капітолій, щоб прийняти участь у фотосесії зі своїм колегою по фільму «Любить не любить» Робертом Паттінсоном. Акторка одягла чорний оверсайз костюм зі штанами та жакетом, а також білу нестандартну блузу с коміром-стійкою.
Коротке волосся акторка вклала у легкі «недбалі» хвилі, доповнила лук макіяжем та прикрасами від ювелірного бренду Messika. Зендея мала неймовірний вигляд — була елегантною, жіночною та дуже стильною.
Це був образ, який привертав увагу, однак більше всього знову усі звернули увагу на золоту лаконічну обручну на її пальці.
Носить цю прикрасу акторка, бо вийшла заміж за свого бойфренда Тома Голланда, чи це просто спосіб привернути увагу до фільму, промоцією якого вона зараз займається — невідомо.
Тим не менш, під час промо-туру до фільму «Любить не любить» акторка та її стиліст Лоу Роуч обрали цікаву тактику — вирішили підбирати образи відповідно до старой англомовної приказки-прикмети «Something old, something new, something borrowed, something blue, and a sixpence in your shoe», яка перекладається так: «Щось старе, щось нове, щось позичене, щось блакитне, і шестипенсову монету в туфлі». Згідно цій старій традиції якщо наречена усе це зробить, то її шлюб обов’язково буде щасливим.
Акторка вже одягала «щось старе» — власну білу сукню від Vivienne Westwood, ку носила колись на «Оскарі».
Також вона демонструвала «щось нове» — білу нову сукню від Louis Vuitton зі шлейфом.
Її «чимось позиченим» стала чорна сукня Armani Prive, яку вона взяла у акторки Кейт Бланшетт.
Ймовірно наступний крок акторки — це «щось блакитне».