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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
1 хв

Зендея знову з’явилася у образі богині Афіни і стала сенсацією дня

Кожен її образ — натяк на давньогрецьку міфологію.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Зендея

Зендея / © Getty Images

Акторка продовжує промотур до фільму Крістофера Нолана «Одіссея», у якому виконала роль богині Афіни. Стиліст зірки Лоу Роуч знову зміг здивувати, адже підібрав для дівчини образом, який ідеально вписався в концепцію та демонстрував те, що Роуч намагається вписувати античні елементи у луки Зендеї.

На Зендеї була золота сукня від бренду Jitrois. Верхня частина вбрання виділялася високим коміром та рельєфними горизонтальними лініями, що створювали враження металевих обладунків, нагадуючи Афіну — богиню мудрості та війни.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Нижня частина сукні була виготовлена ​​з блискучої тканини, що повторювала лінію тіла, а глибокий розріз підкреслював її нескінченно довгі ноги. Також акторка доповнила лук туфлями на підборах та зачіскою з довгим волоссям.

Другий її образ також був навіяний естетикою Стародавньої Греції. Сіра сукня Зендеї була від Pamella Roland з колекції осінь-зима 2026. Легка шифонова сукня прикрашена безліччю складок та глибоким декольте здавалась ідеальним вибором для акторки і безперечно став новою сучасною інтерпретацією грецької міфології.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Під час презентації фільму «Одіссея» 29-річна американська акторка також з’явилася у одному зі своїх найкращих образів — білій сукні від Matières Fécales, у якій вона нагадувала янгола.

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Дата публікації
Кількість переглядів
190
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