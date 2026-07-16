- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 190
- Час на прочитання
- 1 хв
Зендея знову з’явилася у образі богині Афіни і стала сенсацією дня
Кожен її образ — натяк на давньогрецьку міфологію.
Акторка продовжує промотур до фільму Крістофера Нолана «Одіссея», у якому виконала роль богині Афіни. Стиліст зірки Лоу Роуч знову зміг здивувати, адже підібрав для дівчини образом, який ідеально вписався в концепцію та демонстрував те, що Роуч намагається вписувати античні елементи у луки Зендеї.
На Зендеї була золота сукня від бренду Jitrois. Верхня частина вбрання виділялася високим коміром та рельєфними горизонтальними лініями, що створювали враження металевих обладунків, нагадуючи Афіну — богиню мудрості та війни.
Нижня частина сукні була виготовлена з блискучої тканини, що повторювала лінію тіла, а глибокий розріз підкреслював її нескінченно довгі ноги. Також акторка доповнила лук туфлями на підборах та зачіскою з довгим волоссям.
Другий її образ також був навіяний естетикою Стародавньої Греції. Сіра сукня Зендеї була від Pamella Roland з колекції осінь-зима 2026. Легка шифонова сукня прикрашена безліччю складок та глибоким декольте здавалась ідеальним вибором для акторки і безперечно став новою сучасною інтерпретацією грецької міфології.
Під час презентації фільму «Одіссея» 29-річна американська акторка також з’явилася у одному зі своїх найкращих образів — білій сукні від Matières Fécales, у якій вона нагадувала янгола.