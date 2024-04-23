Зендея носить у звичайному житті футболку з принтом, у якій знялася у фільмі "Суперники"

Акторка вирішила повторити свій кіношний образ.
Незабаром у прокат виходить новий фільм за участю Зендеї, який отримав назву "Суперники". Картина розповідає історію про тенісистів та любовний трикутник. Судячи з трейлера до фільму, в одному з моментів Зендея з'явиться в сірій футболці з написом I Told Ya (я ж тобі говорила).
Але таку саму футболку дівчина вирішила одягнути днями. Акторку сфотографували в Нью-Йорку, коли вона у супроводі охорони йшла до автомобіля.
На Зендеї того дня був сірий плащ, вільні чорні штани та білі туфлі. Волосся вона розпустила і випрямила. Макіяжу на обличчі дівчина практично не мала.
Спортивну мелодраму "Суперники" зняв режисер Лука Гуаданьїно. Для знімань у фільмі Зендея протягом трьох місяців займалася із професійним тенісним тренером. Знімання розпочалися у травні 2022 року в Бостоні. Разом із нею у фільмі також знялися Майк Фейст та Джош О'Коннор.
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