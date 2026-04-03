- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 2422
- Час на прочитання
- 2 хв
Зендея сяяла у приголомшливому вбранні, виготовленому з 65 тисяч шовкових пір’їн
Акторка перетворила свій промотур до фільму на справжнє модне шоу і ця сукня стала його кульмінацією. Образ був приголомшливим, як і усі деталі в ньому.
2 квітня у Нью-Йорку відбулася прем’єра фільму «Любить не любить» у якому головні ролі виконали Зендея і Роберт Паттінсон. Поява 29-річної зірки привернула дуже багато уваги, адже її сенсаційна сукня стала головною темою для обговорень і навіть затьмарила сам фільм.
Зендея та її стиліст Лоу Роуч завжди були тандемом, який вміє створити видовище на червоній доріжці, але здається цього разу вони перевершили самих себе. Акторка одягла чорно-блакитну сукню від Модного дому Schiaparelli от-кутюр з пір’ям.
Її сукня без бретелей формованого крою з чорної жорсткої сітки була оздоблена вишивкою з радіальним ефектом із 65 тисяч пір’їн зимородка синього кольору та чорного шовку, виконаною гладдю у 27 різних відтінках синього.
Також у сукні була багатошарова розкльошена спідниця з прозорих шарів тюлю та сітки. На створення цієї сукні було витрачено приблизно 8 тисяч годин роботи.
Доповнювали її образ прикраси від Tiffany & Co. з діамантами і сапфірами, а під спідницею акторки залишились непоміченими туфлі, не менш кутюрні і вишукані, ніж її сукня, адже були виготовлені у вигляді птахів. Ці туфлі Лоу Роуч показав в Instagram.
Також блакитна сукня акторки стала відсиланням до давньої англомовної приказки-прикмети «Something old, something new, something borrowed, something blue, and a sixpence in your shoe», яка перекладається так: «Щось старе, щось нове, щось позичене, щось блакитне, і шестипенсову монету в туфлі». Згідно з цією старою традицією, якщо наречена усе це зробить, то її шлюб обов’язково буде щасливим. Сукня Schiaparelli стала її «чимось синім» про що стиліст сам натякнув.