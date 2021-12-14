Зендея у відвертій сукні та Том Голланд у костюмі: пара сяяла на прем'єрі "Людини-павука"

Зендея у відвертій сукні та Том Голланд у костюмі: пара сяяла на прем'єрі "Людини-павука"

Зендея та Том Голланд відвідали прем'єрний показ "Людини-павука" у Лос-Анджелесі.

Захід відбувся у театрі Regency Village у понеділок, 13 грудня 2021 року, у Лос-Анджелесі.

Зендея / Associated Press

Вони – пара не лише на екрані. У листопаді 25-річна Зендея підтвердила, що має стосунки з 25-річним Томом Голландом. Тому перед камерами фотографів, що зібралися цього вечора, вони позували, не приховуючи почуттів одне до одного.

Зендея одягла дуже пікантну сукню на тонких бретельках з глибоким V-подібним декольте та розрізом від Maison Valentino. Сукня тілесного кольору була майже без спинки, за винятком тонких чорних перехрещених бретелів, і була прикрашена чорними намистинами, що нагадують павутину. Акторка доповнила образ туфлями Christian Louboutin, які також сяяли, і заплела волосся в коси, що доходили до талії. На голові у неї була вишита бісером мереживна маска для очей, що нагадувала чорного павука. У дівчини був насичений вечірній макіяж, а у вухах виблискували сережки з камінням.

Зендея / Associated Press

Зендея / Associated Press

Том Голланд теж мав розкішний вигляд в шоколадному костюмі від Prada та гладких черевиках Christian Louboutin на товстому блочному підборі. Він одягнув білу сорочку та краватку.

Том Голланд та Зендея / Associated Press

Раніше Зендея та Том побували в Лондоні, де на початку грудня відбувся фотокол фільму "Людина-павук: Немає шляху додому".

Зендея та Том Голланд / Associated Press

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