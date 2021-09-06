Жан-Поль Бельмондо: архівні знімки легендарного актора

Жан-Поль Бельмондо у фільмі "Професіонал", 1981 рік / Getty Images

Ми зібрали 10 архівних світлин з життя французького актора.

Сьогодні, 6 вересня, у віці 88 років пішов з життя геніальний французький актор Жан-Поль Бельмондо. За свою кар'єри він став справжньою іконою кінематографа. Славу талановитого актора Жан-Поль отримав після прекрасного виконання ролі неприкаяного злочинця Мішеля Пуакара у фільмі Жана-Люка Годара "На останньому диханні" у 1959 році. Після цього Бельмондо зіграв ще десятки пам'ятних ролей у картинах, в яких він буде жити вічно.

Ми зібрали для вас 10 найяскравіших архівних світлин з життя Жана-Поля.

Жан-Поль Бельмондо, його перша дружина Елоді Константен і акторка Франсуаза Арнуль (ліворуч) перед відкриттям Міжнародного кінофестивалю в Берліні, 23 червня 1962 року / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо репетирує виступ на мотоциклі на канаті в цирку Медрано в Парижі, 1963 рік / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо і Жанна Моро, 1963 рік / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо позує фотографу в Ла Напуль, неподалік від Канн, Франція 6 травня 1964 року / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо у фільмі Луї Малья "Злодій" у Парижі, серпень 1966 рік / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо у 1967 році / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо (зліва) і Ален Делон (праворуч) на зніманнях фільму Жака Дере "Борсаліно" у 1969 році в Марселі, Франція / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо та італійська акторка Лаура Антонеллі прибули до Будинку фестивалів на презентацію фільму Stavisky 16 червня 1974 року / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо у фільмі "Професіонал", 1981 рік / Getty Images

Жан-Поль Бельмондо у палаці фестивалів в Каннах, 16 травня 1988 року / Associated Press

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