Жан-Поль Бельмондо: архівні знімки легендарного актора

Ми зібрали 10 архівних світлин з життя французького актора.
Сьогодні, 6 вересня, у віці 88 років пішов з життя геніальний французький актор Жан-Поль Бельмондо. За свою кар'єри він став справжньою іконою кінематографа. Славу талановитого актора Жан-Поль отримав після прекрасного виконання ролі неприкаяного злочинця Мішеля Пуакара у фільмі Жана-Люка Годара "На останньому диханні" у 1959 році. Після цього Бельмондо зіграв ще десятки пам'ятних ролей у картинах, в яких він буде жити вічно.
Ми зібрали для вас 10 найяскравіших архівних світлин з життя Жана-Поля.