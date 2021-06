Жасмін Сандерс в "голій" сукні прийшла на вечірку з нагоди свого ювілею

Німецько-американська модель влаштувала вечірку з нагоди свого 30-річчя.

Жасмін Сандерс відсвяткувала ювілей на вечірці Tone It Up — The Best by Jasmine Sanders Launch в Західному Голлівуді. На вечірці зірка з'явилася в двох різних образах, але вони були вельми пікантними.

Жасмін Сандерс / Getty Images

Перед камерами модель з'явилася в червоній відвертій сукні, яка складалася з двох смужок спереду і ззаду, які зв'язувалися тонкими зав'язками на стегнах і на спині. Дівчина була в червоних трусах і спеціально фотографувалася так, щоб було добре видно її фігуру з різних ракурсів.

Жасмін Сандерс / Getty Images

А ось щоб задути свічки на торті Жасмін переодяглася в золотисту сукню з розсипом каменів і паєток. Вбрання красиво підкреслювало зону декольте зірки. Доповнила святковий аутфіт Сандерс декількома браслетами, кольє на шиї і насиченим макіяжем.

Жасмін Сандерс / Getty Images

