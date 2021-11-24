Жасмін Тукс блиснула сідницями у прозорій сукні

30-річна модель має розкішну фігуру.

Знаменитість опублікувала серію фотографій у своєму блогу в Instagram, на яких позувала у чорній прозорій сукні, під якою було чорне боді. Талію моделі підкреслював плетений пояс.

Жасмін сфотографували у вузькому проході між двома стінами на сходах. Дівчина постала на кількох знімках, зроблених великим планом, позуючи перед камерою то передом та задом.

Раніше Тукс публікувала знімки в кавовій сукні на тонких бретельках, яка підкреслювала її фігуру. А ще раніше показувала, який вигляд має в купальнику. До літа ще далеко, але на новорічні канікули багато зірок якраз вирушають у теплі краї і купальник може навіть знадобитися Жасмін.

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