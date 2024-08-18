Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Жінки Алена Делона: кого кохав і з ким був одружений знаменитий актор

Жінки Алена Делона: кого кохав і з ким був одружений знаменитий актор

Ромі Шнайдер / Фото: Getty Images

Про любовні пригоди французького актора існує багато історій. Протягом багатьох років він мав серйозні та не дуже стосунки з різними жінками, імена яких пропонуємо згадати.

Ромі Шнайдер

Ромі Шнайдер / © Getty Images
Ромі Шнайдер / Фото: Getty Images

Ніко

© Associated Press
Фото: Associated Press

Франсін Кановас (Делон)

Ален Делон / © Associated Press
Ален Делон / Фото: Associated Press

Маріза Мелл

© Getty Images
Фото: Getty Images

Енн-Маргрет

© Associated Press
Фото: Associated Press

Лана Вуд

© Getty Images
Фото: Getty Images

Анн Парійо

© Associated Press
Фото: Associated Press

Даліда

© Getty Images
Фото: Getty Images

Кетрін Блейні

© Getty Images
Фото: Getty Images

Мірей Дарк

© Associated Press
Фото: Associated Press

Ширлі Маклейн

© Associated Press
Фото: Associated Press

Розалі Ван Бремен

© Associated Press
Фото: Associated Press

Читайте також:

Кому Антон Птушкін присвятив стрічку "Ми, наші улюбленці та війна"?

Кому Антон Птушкін присвятив стрічку "Ми, наші улюбленці та війна"?

Повʼязані теми:

Наступна публікація