Жири та вуглеводи: топмодель Белла Хадід показала, що їсть на сніданок

Схоже, зірка не дотримується дієти.
25-річна топмодель Белла Хадід і – за результатами багатьох рейтингів – найкрасивіша жінка у світі, виявляється, не сидить на суворих планах харчування. Багато фоловерів зірки здивувалися, коли вона показала в Instagram Stories, що їсть на сніданок.
У тарілці Белли не салатне листя і білок, як багато хто думав, а панкейки та смажений бекон. Тобто, на сніданок Хадід віддає перевагу вуглеводам і жирам, а запиває все це апельсиновим соком.
Таке харчування ніяк не позначається на стрункій і підтягнутій формі моделі.
Нагадаємо, раніше Белла Хадід показувала в Instagram фото, на якому вона зазнімкована у синьо-жовтій футболці від Balenciaga. Модель підтримує українців.
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