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Жири та вуглеводи: топмодель Белла Хадід показала, що їсть на сніданок

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Жири та вуглеводи: топмодель Белла Хадід показала, що їсть на сніданок

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Схоже, зірка не дотримується дієти.

25-річна топмодель Белла Хадід і – за результатами багатьох рейтингів – найкрасивіша жінка у світі, виявляється, не сидить на суворих планах харчування. Багато фоловерів зірки здивувалися, коли вона показала в Instagram Stories, що їсть на сніданок.

У тарілці Белли не салатне листя і білок, як багато хто думав, а панкейки та смажений бекон. Тобто, на сніданок Хадід віддає перевагу вуглеводам і жирам, а запиває все це апельсиновим соком.

© Instagram Белли Хадід
Фото: Instagram Белли Хадід

Таке харчування ніяк не позначається на стрункій і підтягнутій формі моделі.

Нагадаємо, раніше Белла Хадід показувала в Instagram фото, на якому вона зазнімкована у синьо-жовтій футболці від Balenciaga. Модель підтримує українців.

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