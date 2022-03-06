"Життя 2023 року": гуморист Ігор Ласточкін показав у смішних роликах, що чекає на росіян у майбутньому

І закликав росіян одуматися, поки ще не надто пізно.
Відомий український гуморист Ігор Ласточкін вирішив показати росіянам, що на них чекає в майбутньому, якщо вони не почнуть робити якихось дій зараз і активно виступати проти війни, яку Росія агресивно розв'язала в Україні.
Під час війни дуже важливо залишатися психічно адекватними людьми. А для цього просто життєво необхідно давати можливість перемикати свою психіку та свою увагу з новин про війну на щось оптимістичніше.
Своїми відеороликами Ігор Ласточкін також намагався підтримати українців та підняти їхній дух. "Задумайтесь, росіяни!" – у кожному своєму відеозаписі закликає Ігор Ласточкін.
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