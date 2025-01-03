Життя після "Холостяка": стало відомо, чи разом Олександр Терен і його обраниця Інна Бєлєнь

В ефірі постшоу головний герой і переможниця проєкту розповіли про подальшу долю своїх стосунків.

У спеціальному випуску "Холостяк. Життя після проєкту" стало відомо, чи залишилися разом після завершення реалітішоу головний герой Олександр Будько Терен та Інна Бєлєнь, яку він обрав у фіналі та одягнув їй на руку каблучку.

Після проєкту пара продовжила розвивати свої стосунки. Зараз вони разом.

Інна з Харкова переїхала до Києва. Наразі вони живуть окремо.

"Я щасливий, що ми знайшли одне одного", – сказав Терен.

Нагадаємо, Олександр Будько "Терен" – військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games.

У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" з позивним "Терен".

У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки. Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію. "Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.

Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених". Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.

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