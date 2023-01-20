Життя після проєкту: стало відомо, чи разом зірка "Холостяка-12" Алекс Топольський із переможницею шоу

Головний герой 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" – бізнесмен Алекс Топольський – у фіналі обрав фотомодель Катерину Лозовицьку.

Катерина Лозовицька і Алекс Топольський/Instagram

Щойно в ефірі постшоу стало відомо, чи залишилися вони разом після проєкту. Виявилося, що після шоу пара зустрічалася зовсім недовго. Нині вони не разом.

"Наша історія кохання продовжилася, але ненадовго", - сказала Катерина у студії постшоу.

Алекс Топольський і Катерина Лозовицька/Instagram

Закінчити стосунки Алекс і Катя вирішили ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За їхніми словами, причиною розставання стали різні погляди на стосунки.

"У нас виявилися досить різні уявлення про стосунки і про ролі чоловіка і жінки у стосунках. На жаль, з цим неможливо будувати стосунки. У мене були певні очікування, яким чоловікім повинен бути поряд зі мною, і, як він буде себе вести. Для мене базові прояви чоловіків у стосунках - це турбота, ініціативність, залицяння, зацікавленість. На жаль, у наших стосунках я цього не відчула. Мені стало некомфортно і мої почуття почали руйнуватися через це. Якщо мені некомфортно, я не буду продовжувати. Ми намагалися порозумітися, проте нічого не вийшло", - зізналася Катерина в ефірі постшоу.

Топольський, своєю чергою, сказав, що у їхніх стосунках йому не вистачило енергії і пристрасті.

"Для мене не вистачило якоїсь енергії, пристрасті. Якщо є такі моменти у стосунках, то вони мене стимулюють, реалізовують як чоловіка. І цього мені не вистачало.

Але, Катю, всі моменти, які у нас були, я з ніжністю і теплом згадую. Ми з тобою спілкуємось, ми в нормальних стосунках. Ми, як дорослі люди, все обговорили, з'ясували і вирішили, що надалі немає розвитку того, що могло би бути", - сказав Алекс, який підключився до ефіру через відеозв'язок із Балі.

Топольський також зізнався, що були моменти, коли він думав про іншу фіналістку проєкту - Олександру Мудру. Він припускає, що це також могло вплинути на його розставання із Лозовицькою.

"У мене були думки про Сашу і, можливо, це теж було причиною того, що у мене не розвивалися далі почуття до Каті. Але мені складно сказати, чи розвивалися б у нас якісь стосунки з Сашею. Можливо б все склалось, а можливо і не склалося б", - розповів Топольський.

Олександра Мудра/Instagram

Катя була шокована почутим, адже про це Алекс їй не говорив.

Нагадаємо, учасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей вийшла заміж. Акторка показала весільний знімок із коханим.

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