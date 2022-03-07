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"Життя росіян 2023 року": гуморист Ігор Ласточкін продовжує знімати та показувати смішні ролики

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"Життя росіян 2023 року": гуморист Ігор Ласточкін продовжує знімати та показувати смішні ролики

Ігор Ласточкін / instagram.com/lastochkin_igor

Відомий український гуморист Ігор Ласточкін продовжує публікувати кумедні ролики в Instagram, які ілюструють життя росіян 2023 року, якщо вони не перестануть мовчати сьогодні.

Ласточкін вирішив показати росіянам, що на них чекає в майбутньому, якщо вони не почнуть робити якихось дій зараз і активно виступати проти війни, яку Росія агресивно розв'язала в Україні.

Ролики Ігор знімає смішні, а сміх – вкрай важлива штука навіть під час війни, адже бойовий дух українців треба піднімати, і тут кожен робить, що може.

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