"Пустота всередині, хочеться поплакати": фіналіст "Холостячки" Дмитро Шевченко прокоментував відмову Огнєвіч

Дмитро дуже засмучений, що співачка розбила йому серце.

3 грудня завершився другий сезон романтичного проєкту "Холостячка-2". У фіналі головна героїня – Злата Огнєвіч – обрала 32-річного підприємця Андрія Задворного, якому відповіла взаємністю та прийняла його пропозицію руки та серця.

А ось іншому фіналісту шоу – 38-річному бізнесмену Дмитру Шевченку, якого більшість вважали фаворотим, співачка відмовила.

Під час фінальної церемонії Шевченко взяв Злату за руки і промовив:

Злата Огневич та Дмитро Шевченко/Скрін відео

"Коли я вперше побачив тебе, мені здалося, що ти недосяжна зірка, але наживо ти ще прекрасніша і нереальніша. Після першого нашого побачення я зрозумів, що зустрів ту дівчину, з якою хочу будувати стосунки. Коли ти поруч, я потопаю у твоїх очах, починаю губитись і забувати про те, що хочу тобі сказати. Але я не боюся тобі в цьому зізнаватись. Оскільки завдяки тобі, я почав відкриватись і зізнаватися тобі у своїх скромностях. І чим більше я зізнаюся, тим сильнішим я стаю від цього. Мені подобається, що я можу бути справжнім, бути самим собою.

Злата Огневич та Дмитро Шевченко/Скрін відео

До зустрічі з тобою, до знайомства, я був закритим, я був таким черственьким, це через страх, що можуть поранити мої почуття. Але мої почуття до тебе сильніші за будь-який страх. І я розумію, що можна любити і не боятися нічого, а просто насолоджуватися цим. Мені подобається, як горить вогонь у твоїх очах. Мені подобається, як я спостерігаю за тобою, і ти як маленька дівчинка радієш всьому, я від цього кайфую. Я розумію, що ти та маленька людина, з якою мені добре, комфортно, що ти така маленька принчепеска, для якої хочеться робити більше радості. Я тебе кохаю. Виходь за мене".

Під час цих слів на очах Злати з'явилися сльози, а на обличчі – усмішка. Вона подякувала йому за те, що він відкрився їй, і вона його пізнала, як чоловіка.

Злата Огневич та Дмитро Шевченко/Скрін відео

"З кожним побаченням мої почуття росли і ставали дедалі сильнішими. Коли ми залишилися біля моря вдвох, там на скутері, цього дня ми були максимально близькі, і в той момент я хотіла розчинитися в тобі. Я була по-справжньому щасливою. На всьому світі не було щасливішої за мене в цей момент чарівництва. Серце наповнилося такою ніжністю та любов'ю, що я зрозуміла, що я дуже закохана, це прекрасне почуття. Але я розумію, що цього почуття недостатньо для створення сім'ї. Вибач, я не можу прийняти твою пропозицію", - відповіла Огнєвіч.

Після цих слів Дмитро підвівся і пішов, не попрощавшись. Поза знімальним майданчиком він зізнався, що в середині нього порожнеча. Він сказав, що шкодує, що не попрощався і не подякував Златі за їхню історію.

"Зараз просто порожнеча всередині. Навіть хочеться поплакати. Усередині нічого немає поки що. Просто хочеться побути так одному і дивитися кудись на море", - зізнався він.

Після проєкту Шевченко на своїй сторінці в Instagram опублікував пост, у якому зізнався, що це шоу змінило його життя.

Дмитро Шевченко/Instagram Дмитра Шевченко

"Для мене це був дуже складний шлях. Ці три місяці перевернули моє життя з ніг ущент. Часом здавалося, що я проживаю найкращі дні у своєму житті. Мені навіть здавалося, що я почав хотіти вперше в житті відкриватись, але щось знову пішло не так.

Чесно, зараз, я навіть не знаю, що сказати вам, навіть не знаю, що сказати самому собі. Життя складна штука і знайти людину з якою закохаєшся взаємно, теж виявляється не просто.

Але я точно знаю, що я зустріну ту людину, з якою буду по-справжньому щасливий!"

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