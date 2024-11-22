Живіт приховує: вагітна Жизель Бундхен показала свої нові фото

Нещодавно стало відомо, що 44-річна бразильська супермодель – Жизель Бундхен – втретє вагітна. Батьком майбутньої дитини є її бойфренд – 35-річний інструктор з джиу-джитсу Гоакім Валенте. З чоловіком модель зустрічається від червня 2023 року.

Зазначимо, модель вже виховує двох дітей – 14-річного сина Бенджаміна та 11-річну дочку Вівіан від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді, а для Гоакіма це буде первісток. Офіційно вагітність ані Жизель, ані її представники не підтверджують. Однак на недавньому світському заході — галавечорі, присвяченому 20-річчю притулку для жінок Lotus House — модель вперше засвітила живіт.

А на нових фото у Instagram Бундхен позує сидячи. На ній світлий костюм із жатої тканини, а в руках – чашка та книжка. Жизель прикрила очі і підставила обличчя сонячним променям.

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"Немає посібника з життя, немає ідеальної дорожньої карти, якій потрібно слідувати. Але пам'ятайте, що все, чим ви є, — це ваш вибір! Почуватися добре, бути здоровим і розвивати позитивний настрій — це щоденний вибір, який можете зробити тільки ви. Кожен день надає можливість вибрати звички, які живлять ваше тіло, піднімають ваш дух і ведуть вас до того життя, яким ви дійсно хочете жити", — написала бразилійка під фото.

Швидше за все, фото зроблено на острові Індіан-Крік, у Майамі, де зараз живе модель з двома дітьми та своїм коханим.

Нагадаємо, раніше топмодель Жизель Бундхен з новою стрижкою знялася для Zara. Популярний іспанський бренд створив колаборацію зі Стефано Пілаті, який був креативним директором Saint Laurent, Zegna та засновником бренду Random Identities. Модель стала обличчям промокампанії Zara x Stefano Pilat.

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