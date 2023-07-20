Жизель Бундхен 43: десять цікавих фактів про найбільш високооплачувану супермодель у світі

Сьогодні свій 43-й день народження святкує бразильська супермодель Жизель Бундхен. Згадуємо десять цікавих фактів з біографії манекенниці.

1.Жизель Бундхен народилася 20 липня 1980 року в невеликому містечку Орізонтіна, штат Ріу-Гранді-ду-Сул на півдні Бразилії в багатодітній родині. Її предки — емігранти з Німеччини. У Жизель є п'ятеро сестер, одна з них — Патрісія — народилася в один день з Жизель, на п'ять хвилин раніше. Всі п'ятеро займаються моделінгом, але ніхто не досяг таких успіхів в кар'єрі, як Жизель.

Жизель Бундхен / Фото: Associated Press

2. У дитинстві дівчинка зовсім не мріяла про модельну кар'єру. Вона хотіла стати спортсменкою, грала у волейбольній команді Sogipa. Але доленосний випадок, який стався з Жизель, вніс свої корективи в плани дівчинки. Одного разу, коли Бундхен разом з друзями сиділа в Макдональдсі, на неї звернув увагу представник модельного агентства Elite Management. Він запропонував 14-річній дівчині спробувати себе в модній індустрії. І Жизель погодилася, оскільки розуміла, що це хороша перспектива отримувати за цю роботу великі гроші.

3. Модельний агент не прогадав, Жизель дійсно стала однією з найуспішніших моделей, і від 2004 до 2013 року вважалася однією з найбільш високооплачуваних моделей у світі.

Жизель Бундхен / Фото: Associated Press

4. Жизель Бундхен співпрацювала з білизняним брендом Victoria's Secret, була його "ангелом" від 2002 до 2007 року. П'ятирічний контракт підписаний з брендом змусив Жизель покинути роботу на подіумі.

Кароліна Куркова, Жизель Бундхен і Адріана Ліма / Фото: Associated Press

2000 року модель одягла бюстгальтер Red Hot Fantasy Bra на шоу Victoria's Secret вартістю 15 мільйонів доларів, який був занесений до Книги рекордів Гіннеса, як найдорожча білизна з коли-небудь створених. Також Бундхен змоделювала бюстгальтер Sexy Splendor Fantasy Bra на шоу 2005 року, це був другий найдорожчий бюстгальтер в історії бренду, вартістю 12,5 мільйона доларів.

Жизель Бундхен на шоу бренду Victoria's Secret, в 2005 році / Фото: Associated Press

5. Бундхен стала четвертою моделлю, яка з'явилася на обкладинці журналу Rolling Stone, коли вона була названа "Найкрасивішою дівчиною в світі" 2000 року. Того ж року онлайн-енциклопедія моделей Vogue назвала Бундхен найпопулярнішою моделлю в світі і "бразильською бомбою".

6. Жизель знялася разом з Квін Латіфою і Джиммі Феллоном в римейку фільму "Таксі" 2004 року і зіграла Серену в картині "Диявол носить Prada" 2006 року.

7. Журнал Vogue включив Жизель Бюндхен до списку 10 жінок, які найбільше з'являлися на обкладинках на честь 120-річчя журналу в серпні 2012 року. До 2012 року модель з'явилася на 120 обкладинках Vogue. Вона є рекордсменкою за кількістю появи на обкладинках Vogue Brasil.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

8. Бундхен була внесена до Книги рекордів Гіннеса 2015 року, як модель, яка заробила найбільше грошей від червня 2014 року до червня 2015 року. А її книжка Бундхен Taschen за 700 доларів, випущена на честь 20-річчя її кар'єри, була розпродана за один день. До 2015 року Бундхен з'явилася в більш ніж в 550 рекламних кампаніях, 2000 обкладинок журналів, 3500 редакційних статтях і 800 показах мод.

Жизель Бундхен / Фото: Associated Press

9. 2018 року Жизель випустила свою книжку під назвою "Уроки: мій шлях до осмисленого життя", яка стала бестселером New York Times і понад шість місяців була найбільш продаваною книжкою в категорії науково-популярної літератури в Бразилії. Доходи від її книжки пішли на підтримку соціальних та екологічних проблем. Жизель є пані послом доброї волі Програми Організації Об'єднаних Націй з довкілля.

10. У лютому 2021 року стало відомо, що Бундхен залишає IMG Models через 22 роки роботи, а її сестра-близнюк Патриція стане її менеджеркою.

Жизель Бундхен / Фото: Associated Press

Крім успішної кар'єри в модельному бізнесі, Жизель Бундхен може похизуватися і успіхами в особистому житті. Найвідоміший її роман був з актором Леонардо Ді Капріо. Але заміж модель вийшла за квотербека НФЛ Тома Бреді.

Жизель Бундхен і Том Бреді / Фото: Associated Press

Їхнє весілля відбулася 26 лютого 2009 року на невеликій церемонії в католицькій церкві Святої Моніки в Санта-Моніці, штат Каліфорнія. У квітні 2009 року пара провела друге весілля в Коста-Риці. Пара виховує двох дітей: сина Бенджаміна (2009 р.н.) і дочку Вівіан (2012 р.н.). Також Жизель є мачухою першого сина Бреді (народився 2007 року) від попередніх стосунків з акторкою Бріджит Мойнаган. 28 жовтня 2022 року Бюндхен та Бреді завершили розлучення після 13 років шлюбу.

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