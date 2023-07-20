Жизель Бундхен 43: десять цікавих фактів про найбільш високооплачувану супермодель у світі

Сьогодні свій 43-й день народження святкує бразильська супермодель Жизель Бундхен. Згадуємо десять цікавих фактів з біографії манекенниці.
1.Жизель Бундхен народилася 20 липня 1980 року в невеликому містечку Орізонтіна, штат Ріу-Гранді-ду-Сул на півдні Бразилії в багатодітній родині. Її предки — емігранти з Німеччини. У Жизель є п'ятеро сестер, одна з них — Патрісія — народилася в один день з Жизель, на п'ять хвилин раніше. Всі п'ятеро займаються моделінгом, але ніхто не досяг таких успіхів в кар'єрі, як Жизель.
2. У дитинстві дівчинка зовсім не мріяла про модельну кар'єру. Вона хотіла стати спортсменкою, грала у волейбольній команді Sogipa. Але доленосний випадок, який стався з Жизель, вніс свої корективи в плани дівчинки. Одного разу, коли Бундхен разом з друзями сиділа в Макдональдсі, на неї звернув увагу представник модельного агентства Elite Management. Він запропонував 14-річній дівчині спробувати себе в модній індустрії. І Жизель погодилася, оскільки розуміла, що це хороша перспектива отримувати за цю роботу великі гроші.
3. Модельний агент не прогадав, Жизель дійсно стала однією з найуспішніших моделей, і від 2004 до 2013 року вважалася однією з найбільш високооплачуваних моделей у світі.
4. Жизель Бундхен співпрацювала з білизняним брендом Victoria's Secret, була його "ангелом" від 2002 до 2007 року. П'ятирічний контракт підписаний з брендом змусив Жизель покинути роботу на подіумі.
2000 року модель одягла бюстгальтер Red Hot Fantasy Bra на шоу Victoria's Secret вартістю 15 мільйонів доларів, який був занесений до Книги рекордів Гіннеса, як найдорожча білизна з коли-небудь створених. Також Бундхен змоделювала бюстгальтер Sexy Splendor Fantasy Bra на шоу 2005 року, це був другий найдорожчий бюстгальтер в історії бренду, вартістю 12,5 мільйона доларів.
5. Бундхен стала четвертою моделлю, яка з'явилася на обкладинці журналу Rolling Stone, коли вона була названа "Найкрасивішою дівчиною в світі" 2000 року. Того ж року онлайн-енциклопедія моделей Vogue назвала Бундхен найпопулярнішою моделлю в світі і "бразильською бомбою".
6. Жизель знялася разом з Квін Латіфою і Джиммі Феллоном в римейку фільму "Таксі" 2004 року і зіграла Серену в картині "Диявол носить Prada" 2006 року.
7. Журнал Vogue включив Жизель Бюндхен до списку 10 жінок, які найбільше з'являлися на обкладинках на честь 120-річчя журналу в серпні 2012 року. До 2012 року модель з'явилася на 120 обкладинках Vogue. Вона є рекордсменкою за кількістю появи на обкладинках Vogue Brasil.
8. Бундхен була внесена до Книги рекордів Гіннеса 2015 року, як модель, яка заробила найбільше грошей від червня 2014 року до червня 2015 року. А її книжка Бундхен Taschen за 700 доларів, випущена на честь 20-річчя її кар'єри, була розпродана за один день. До 2015 року Бундхен з'явилася в більш ніж в 550 рекламних кампаніях, 2000 обкладинок журналів, 3500 редакційних статтях і 800 показах мод.
9. 2018 року Жизель випустила свою книжку під назвою "Уроки: мій шлях до осмисленого життя", яка стала бестселером New York Times і понад шість місяців була найбільш продаваною книжкою в категорії науково-популярної літератури в Бразилії. Доходи від її книжки пішли на підтримку соціальних та екологічних проблем. Жизель є пані послом доброї волі Програми Організації Об'єднаних Націй з довкілля.
10. У лютому 2021 року стало відомо, що Бундхен залишає IMG Models через 22 роки роботи, а її сестра-близнюк Патриція стане її менеджеркою.
Крім успішної кар'єри в модельному бізнесі, Жизель Бундхен може похизуватися і успіхами в особистому житті. Найвідоміший її роман був з актором Леонардо Ді Капріо. Але заміж модель вийшла за квотербека НФЛ Тома Бреді.
Їхнє весілля відбулася 26 лютого 2009 року на невеликій церемонії в католицькій церкві Святої Моніки в Санта-Моніці, штат Каліфорнія. У квітні 2009 року пара провела друге весілля в Коста-Риці. Пара виховує двох дітей: сина Бенджаміна (2009 р.н.) і дочку Вівіан (2012 р.н.). Також Жизель є мачухою першого сина Бреді (народився 2007 року) від попередніх стосунків з акторкою Бріджит Мойнаган. 28 жовтня 2022 року Бюндхен та Бреді завершили розлучення після 13 років шлюбу.
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