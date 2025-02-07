Жизель Бундхен стала мамою втретє: стали відомі стать та ім'я дитини

44-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен стала мамою втретє. Батьком дитини є її бойфренд – 35-річний інструктор з джиу-джитсу Гоакім Валенте. З чоловіком модель зустрічається від червня 2023 року.

Стало відомо, хто народився у пари. Як пише People, модель народила хлопчика. За традицією, Жизель дала йому подвійне ім'я, і якщо перше все ще невідоме, то друге таке: Рівер (у перекладі з англ. "річка"). Зазначимо, що Жизель уже виховує двох дітей – 15-річного сина та 12-річну доньку від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді. Діти також мають другі імена, пов'язані з водою – Бенджамін Рейн ("дощ") і Вівіан Лейк ("озеро").

Жизель Бундхен із сином / Фото: Getty Images

Жизель Бундхен з дочкою Вівіан / Фото: Getty Images

Для Гоакіма Валенте дитина стала первістком.

Нагадаємо, про третю вагітність Жизель Бундхен стало відомо в жовтні. Офіційно модель не підтверджувала своє цікаве становище, проте тиждень тому опублікувала в Мережі відео, в якому засвітила свій вагітний живіт.

instagram.com/gisele

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