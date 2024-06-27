Жизель Олівейра підкреслила ноги мінісукнею з найпопулярнішим принтом сезону

31-річна бразильська модель Жизель Олівейра у своєму Instagram часто ділиться своїми стильними луками. Дівчина стежить за трендами, тому її новий образ був із найпопулярнішим принтом сезону – леопардовим.

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Вона одягла на прогулянку мінісукню на бретельках від Reformation, яку доповнила шоколадною сумочкою Jacquemus, а також чорними лаковими сабо на підборах від Zara. Її волосся було зібрано за допомогою заколки-краба, а на очах були сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, раніше Жизель Олівейра показала, як святкувала день народження. Вона зібрала своїх подруг, і вони вирушили на вечірку до клубу.

Фото: Instagram Жизель Олівейра

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