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Жизель Олівейра підкреслила ноги мінісукнею з найпопулярнішим принтом сезону

Жизель Олівейра підкреслила ноги мінісукнею з найпопулярнішим принтом сезону

Фото: Instagram Жизель Олівейра

Модель продемонструвала лаконічний літній образ.

31-річна бразильська модель Жизель Олівейра у своєму Instagram часто ділиться своїми стильними луками. Дівчина стежить за трендами, тому її новий образ був із найпопулярнішим принтом сезону – леопардовим.

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Вона одягла на прогулянку мінісукню на бретельках від Reformation, яку доповнила шоколадною сумочкою Jacquemus, а також чорними лаковими сабо на підборах від Zara. Її волосся було зібрано за допомогою заколки-краба, а на очах були сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, раніше Жизель Олівейра показала, як святкувала день народження. Вона зібрала своїх подруг, і вони вирушили на вечірку до клубу.

© Instagram Жизель Олівейра
Фото: Instagram Жизель Олівейра

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