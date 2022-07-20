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Жодних турбот: Дева Кассель в обіймах бойфренда-манекенника ніжилася на пляжі

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Жодних турбот: Дева Кассель в обіймах бойфренда-манекенника ніжилася на пляжі

Дева Кассель та Лука Саландро / Фото: instagram.com/lucasalandra

Дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя – Дева Кассель – вирушила на відпочинок зі своїм бойфрендом.

17-річна Дева вже два роки зустрічається з манекенником Лукою Саландрою. Саме він і опублікував в Instagram знімки, на яких обіймається та цілується з Девою.

Де саме відпочиває парочка, невідомо. У соцмережах Лука показав, як ніжиться в обіймах коханої на пляжі та запостив ще кілька знімків.

(гортайте фото праворуч)

А Дева записала для своїх шанувальників відео та виклала у TikTok. У відео юна модель, яка нещодавно дефілювала на шоу Dolce&Gabbana haute couture, демонструє свій акторський талант.

@devacassel #devacassel #monicabellucci ♬ suono originale — deva cassel

Раніше ми писали, що Дева Кассель потрапила до російської тусовки в Лондоні. З компанією дівчат-моделей із Росії старша дочка знаменитої італійської акторки Моніки Беллуччі, ходить на вечірки, п'є вино та палить косячки.

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