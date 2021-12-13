"Жодний розрахунок не замінить мені почуття": переможець шоу "Холостячка-2" прокоментував розрив із Огнєвіч

Андрій Задворний розповів, чому він розійшовся зі співачкою.

У постшоу "Життя після проєкту" ми дізналися про те, що головна героїня проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч та переможець шоу Андрій Задворний не разом. Через півтора місяці після проєкту чоловік покинув співачку. Він зізнався, що в нього минули почуття до артистки.

В Instagram Андрій опублікував фото, під яким прокоментував своє рішення.

Андрій Задворний/Instagram Андрія Задворного

"Найскладніше для мене сказати "Я більше тебе не кохаю". Хтось не наважується це зробити, уникає складної розмови, очікуючи що все "розрулиться" само собою. Хтось змінює поведінку, провокує сварки та скандали створюючи "приводи". Хтось знаходить стосунки на боці, шукаючи собі виправдання та спосіб "комфортного виходу" з одних стосунків до інших. Хтось починає вигадувати "завдання" партнеру, що йому потрібно змінити, щоб усе налагодилося. Знайомі ситуації?

Все це про страх відповідальності та звалювання її на партнера. У кожному з цих випадків відтягування неминучої розмови змушує партнера страждати, шукати причини у собі, накопичувати комплекси. Життя стає однією суцільною тривогою та пошуком причин, яких немає.

Я ніколи не був у стосунках, не кохаючи, жодні блага, жодний розрахунок не замінить мені почуття. Тому, якщо я закоханий, - я говорю про це, якщо я розлюбив, я візьму всю свою волю в кулак і чесно скажу і про це теж. Для мене цей крок про відповідальність, про тяжку відповідальність за всі наслідки, які я беру на себе, і я вважаю, що краще бути чесним до кінця", — написав Задворний.

Огнєвіч, своєю чергою, теж написала довгий допис у соцмережі. Вона зауважила, що дуже здивована своїм вибором саме Андрія.

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