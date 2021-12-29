Жодного дня без спорту: Єва Лонгорія показала виснажливе тренування в залі

Єва Лонгорія не зменшує обертів перед святами та активно тренується, щоб бути у гарній формі.

Знаменитість сходила на тренування до спортзалу та показала своїм підписникам в Instagram, що ж відбувається під час її тренування.

Єва показала, як робить розтяжку та розминається перед інтенсивним тренуванням на батуті, а потім у дуже швидкому режимі показала, які вправи виконує.

"Після вихідних, повних тамалі (тісто з кукурудзяного борошна, обгорнуте кукурудзяним (або банановим) листям, приготовлене на пару з начинкою з м'ясного фаршу, сирів, фруктів або овочів) мені довелося затягнути сюди свою дупу сьогодні вранці!", — написала під відео Лонгорія.

Як то кажуть, якщо хочеш смачно їсти, не забувай тренуватися, адже сідниці самі себе не накачають.

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