Жозефін Скрівер в чорному бюстгальтері похизувалася пишним бюстом і підкачаним пресом

Модель — велика шанувальниця американського футболу.
28-річна данська топмодель і екс-"ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер поділилася відвертим знімком. Дівчина зібралася подивитися футбольний матч зі своєю улюбленою командою Las Vegas Raiders.
Вона одягла чорний бюстгальтер, який ефектно підкреслив її пишний бюст, спортивні штани і кепку з логотипом команди.
"Це футбольна неділя. Давайте зробимо це", — написала модель під фото.
У дівчини чудова фігура і підкачаний прес.
Нагадаємо, раніше Жозефін Скрівер показувала кілька фотографій з відпустки, яку проводила в Хорватії. Модель сфотографувалася спиною і продемонструвала свої пружні сідниці.
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