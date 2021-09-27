Жозефін Скрівер в чорному бюстгальтері похизувалася пишним бюстом і підкачаним пресом

Жозефін Скрівер в чорному бюстгальтері похизувалася пишним бюстом і підкачаним пресом

Модель — велика шанувальниця американського футболу.

28-річна данська топмодель і екс-"ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер поділилася відвертим знімком. Дівчина зібралася подивитися футбольний матч зі своєю улюбленою командою Las Vegas Raiders.

Вона одягла чорний бюстгальтер, який ефектно підкреслив її пишний бюст, спортивні штани і кепку з логотипом команди.

Жозефін Скрівер / Instagram Жозефін Скривер

"Це футбольна неділя. Давайте зробимо це", — написала модель під фото.

У дівчини чудова фігура і підкачаний прес.

Нагадаємо, раніше Жозефін Скрівер показувала кілька фотографій з відпустки, яку проводила в Хорватії. Модель сфотографувалася спиною і продемонструвала свої пружні сідниці.

Жозефін Скрівер / Instagram Жозефін Скривер

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