Жриця кохання: Демі Роуз у леопардовому купальнику продемонструвала пишні груди і сідниці

26-річна модель і зірка Instagram похизувалася сексуальними формами у новому відвертому образі.
Демі Роуз не примушує фоловерів довго чекати на її новий відвертий контент.
Модель опублікувала знімки свого чергового сексуального образу. Вона постала в екстравагантному леопардовому купальнику, який спереду мав вигляд бікіні, а ззаду був суцільним.
Спочатку красуня похизувалася пишними грудьми, тонкою талією і широкими стегнами.
А потім вона продемонструвала пишну п'яту точку, яка схожа на соковитий персик.
Лук знаменитість доповнила чалмою з леопардовим принтом і леопардовими босоніжками на шпильці і з широкими ремінцями на щиколотці, інкрустованими камінням.
У такому аутфіті Роуз схожа на справжню жрицю кохання.
"Ласкаво просимо до джунглів", — підписала вона під фото.
Цікаво, куди Демі зібралася у цьому відвертому луці? На прогулянку джунлями, на фотосесію чи на побачення?
Раніше Демі підкреслила свої пишні форми бікіні кольору Апероль.
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