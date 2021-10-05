Жриця кохання: Демі Роуз у леопардовому купальнику продемонструвала пишні груди і сідниці

Жриця кохання: Демі Роуз у леопардовому купальнику продемонструвала пишні груди і сідниці

26-річна модель і зірка Instagram похизувалася сексуальними формами у новому відвертому образі.

Демі Роуз не примушує фоловерів довго чекати на її новий відвертий контент.

Модель опублікувала знімки свого чергового сексуального образу. Вона постала в екстравагантному леопардовому купальнику, який спереду мав вигляд бікіні, а ззаду був суцільним.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Спочатку красуня похизувалася пишними грудьми, тонкою талією і широкими стегнами.

А потім вона продемонструвала пишну п'яту точку, яка схожа на соковитий персик.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Лук знаменитість доповнила чалмою з леопардовим принтом і леопардовими босоніжками на шпильці і з широкими ремінцями на щиколотці, інкрустованими камінням.

У такому аутфіті Роуз схожа на справжню жрицю кохання.

"Ласкаво просимо до джунглів", — підписала вона під фото.

Цікаво, куди Демі зібралася у цьому відвертому луці? На прогулянку джунлями, на фотосесію чи на побачення?

Раніше Демі підкреслила свої пишні форми бікіні кольору Апероль.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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У нашій галереї можна подивитися на інші відверті образи Демі.

Відверті образи Демі Роуз (36 фото)

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