З ефектним декольте: трансгендерна акторка Гантер Шафер приголомшила вбранням на Тижні моди

Захід відбувся у межах Тижня високої моди, який стартував у Франції.
Модель, акторка та ЛГБТ-активістка Гантер Шафер з'явилася серед гостей модного показу колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Schiaparelli у Парижі.
Гантер одягла для цього заходу дуже ефектну сукню-бюстьє з ефектним декольте у формі серця, яке підкреслювало її груди.
Верхня частина сукні була виконана з чорного оксамиту, а ось спідниця була асиметричною, з високим розрізом спереду та драпуванням на стегнах.
Образ акторка доповнила чорними колготками й оксамитовими туфлями із золотими пальцями. Також її шию прикрашало золоте кольє з величезною лілеєю. Волосся Гантер було зібрано в лаконічний високий пучок.
Також це шоу відвідала американська суперзірка Дженніфер Лопес, яка на показі з'явилася з новою зачіскою – співачка відрізала волосся в каре та зробила "мокре" укладання. Разом із Зендеєю та Дженніфер Гантер сиділа у першому ряду на показі.
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