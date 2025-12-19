"Зі мною так не можна": Оля Цибульська презентувала пісню, присвячену пам’яті батька

Оля Цибульська

Оля Цибульська презентувала нову композицію «Зі мною так не можна», у якій висвітлює важливу тему — момент внутрішнього пробудження. Пісня звучить як глибокий видих після довгого мовчання.

За словами артистки, трек народився з накопиченої втоми, з емоцій, які роками ховалися під побут, під «та все нормально».

«У цих рядках — жінка, яка довго терпіла чужу байдужість і неповагу до її кордонів. Вона не прикидається ідеальною: буває тривожною, буває сердитою, живою. Але це не привід обходитися з нею абияк. І коли вона каже „зі мною так не можна“ — це не про образу, а про самоцінність. Це не історія про розставання — це історія про пробудження. Про момент, коли людина вперше твердо каже: „Так зі мною не можна“. І саме в цій чесності — її сила», — прокоментувала Цибульська.

Оля зізналася, що ця пісня набула для неї зовсім іншого значення в останні дні перед релізом:

«За кілька днів до релізу не стало мого тата… Це біль, який неможливо пояснити словами. Але я точно знаю: він хотів би, щоб пісня вийшла. Тому я випускаю її так, як планувалось. Для нього. Із вдячністю і любов’ю».