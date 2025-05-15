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- Шоу-бізнес
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Зі шлейфом і величезним бантом: зірка фільму "Місія неможлива" сяяла в Каннах
Акторка відвідала 78-й Каннський кінофестиваль, який традиційно відбувається на Лазуровому узбережжі Франції.
На Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра восьмої частини шпигунської франшизи «Місія неможлива: Фінальна розплата» з Томом Крузом у головній ролі. Однак окрім головного актора, який вийшов на червону доріжку в смокінгу від Giorgio Armani, захід також відвідала його колега за фільмом — 43-річна Гейлі Етвелл.
Акторка обрала для цього заходу розкішну та яскраву сукню червоного кольору від бренду Giambattista Valli.
Її вбрання було дуже незвичайного дизайну і дійсно личило акторці, а також привертало увагу публіки та преси. Сукня мала глибоке декольте, широкі бретелі, а також драпування на талії, яке перетворювалося на великий бант.
На стегнах сукня була приталена, а от від колін розкльошена. Пишна спідниця-русалка також мала шлейф.
Спина у сукні була відкрита.
Образ Гейлі доповнила сережками з діамантами та зачіскою-пучком.