Зі шлейфом і величезним бантом: зірка фільму "Місія неможлива" сяяла в Каннах

Гейлі Етвелл / © Associated Press

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На Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра восьмої частини шпигунської франшизи «Місія неможлива: Фінальна розплата» з Томом Крузом у головній ролі. Однак окрім головного актора, який вийшов на червону доріжку в смокінгу від Giorgio Armani, захід також відвідала його колега за фільмом — 43-річна Гейлі Етвелл.

Гейлі Етвелл і Том Круз / © Associated Press

Акторка обрала для цього заходу розкішну та яскраву сукню червоного кольору від бренду Giambattista Valli.

Гейлі Етвелл / © Associated Press

Її вбрання було дуже незвичайного дизайну і дійсно личило акторці, а також привертало увагу публіки та преси. Сукня мала глибоке декольте, широкі бретелі, а також драпування на талії, яке перетворювалося на великий бант.

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Гейлі Етвелл / © Associated Press

На стегнах сукня була приталена, а от від колін розкльошена. Пишна спідниця-русалка також мала шлейф.

Гейлі Етвелл / © Associated Press

Спина у сукні була відкрита.

Гейлі Етвелл / © Associated Press

Образ Гейлі доповнила сережками з діамантами та зачіскою-пучком.

Гейлі Етвелл / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press