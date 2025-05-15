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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1614
Час на прочитання
1 хв

Зі шлейфом і величезним бантом: зірка фільму "Місія неможлива" сяяла в Каннах

Акторка відвідала 78-й Каннський кінофестиваль, який традиційно відбувається на Лазуровому узбережжі Франції.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гейлі Етвелл

Гейлі Етвелл / © Associated Press

На Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра восьмої частини шпигунської франшизи «Місія неможлива: Фінальна розплата» з Томом Крузом у головній ролі. Однак окрім головного актора, який вийшов на червону доріжку в смокінгу від Giorgio Armani, захід також відвідала його колега за фільмом — 43-річна Гейлі Етвелл.

Гейлі Етвелл і Том Круз / © Associated Press

Гейлі Етвелл і Том Круз / © Associated Press

Акторка обрала для цього заходу розкішну та яскраву сукню червоного кольору від бренду Giambattista Valli.

Гейлі Етвелл / © Associated Press

Гейлі Етвелл / © Associated Press

Її вбрання було дуже незвичайного дизайну і дійсно личило акторці, а також привертало увагу публіки та преси. Сукня мала глибоке декольте, широкі бретелі, а також драпування на талії, яке перетворювалося на великий бант.

Гейлі Етвелл / © Associated Press

Гейлі Етвелл / © Associated Press

На стегнах сукня була приталена, а от від колін розкльошена. Пишна спідниця-русалка також мала шлейф.

Гейлі Етвелл / © Associated Press

Гейлі Етвелл / © Associated Press

Спина у сукні була відкрита.

Гейлі Етвелл / © Associated Press

Гейлі Етвелл / © Associated Press

Образ Гейлі доповнила сережками з діамантами та зачіскою-пучком.

Гейлі Етвелл / © Associated Press

Гейлі Етвелл / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

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