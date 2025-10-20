ТСН у соціальних мережах

Зі шнурівкою на гульфику та оголеною спиною: Александр Скарсгард знову шокував вбранням

Шведський актор Александр Скарсгард знову шокував усіх вибором образу.

Александр Скарсгард

Александр Скарсгард / © Getty Images

Цього разу для прем’єри фільму стиліст актора — Гаррі Ламберт — підібрав для нього білий жилет з галтером і американською проймою, який став центральним елементом його образу. Водночас спина в Александра була частково оголена.

Александр Скарсгард / © Getty Images

Александр Скарсгард / © Getty Images

Також на відомому акторові були обтислі шкіряні штани зі шнурівкою на гульфику і чорні шкіряні туфлі від Jimmy Choo. Також у луку була присутня шкіряна чорна краватка. Вбрання Скарсгарда було з колекції бренду Ludovico de Saint Sernin.

Александр Скарсгард / © Getty Images

Александр Скарсгард / © Getty Images

Такий вибір вбрання актором був зроблений, бо це було відсилання до еротичного фільму «Піліон», який він презентував того дня на 69-му Лондонському кінофестивалі. У фільмі показано нетипові БДСМ-стосунки байкера і сором’язливого молодого чоловіка.

Нагадаємо, що раніше Александр презентував цей фільм на 63-му Нью-Йоркському кінофестивалі. Того дня він був з ніг до голови вбраний у одяг від Celine, і це було дещо в ретро-стилістиці, а також цілком відображало його почуття стилю та сміливість у ставленні до моди. Однак його прорив у моді стався в травні цього року, коли Скарсгард вийшов на червону доріжку Каннського кінофестивалю в оригінальних шкіряних ботфортах у стилі чобіт-рибалки. Це було вбрання, яке всі обговорювали тижнями.

Александр Скарсгард у Каннах / © Associated Press

Александр Скарсгард у Каннах / © Associated Press

