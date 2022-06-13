Зі шнурівкою на животі та в обтислій спідниці: Єва Лонгорія відвідала прем'єру комедійного серіалу

Зі шнурівкою на животі та в обтислій спідниці: Єва Лонгорія відвідала прем'єру комедійного серіалу

Мабуть, знаменитість вирішила похизуватися розкішною фігурою, над якою невпинно працює в спортзалі, оскільки її вбрання було досить відкритим.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія відвідала захід у Лос-Анджелесі – прем'єру комедійного серіалу від HBO Max Gordita Chronicles (Хроніки Гордіти). Акторка разом із колегою Зої Салданою виступили у цьому проєкті виконавчими продюсерами.

На прем'єру Єва прийшла в оригінальному ансамблі лавандового кольору, який складався з кроптопа, спідниці-олівця та жакета. Волосся акторка зібрала у високу зачіску, доповнила образ кількома лаконічними прикрасами та туфлями з ремінцями.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Серіал, який презентувала Лонгорія, розповість історію про сім'ю емігрантів з Домініканської Республіки. У центрі сюжету буде 12-річна Куку Кастеллі та її ексцентрична родина, які на початку 80-х років намагаються реалізувати свою "американську мрію".

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