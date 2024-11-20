Зі шнурівкою від шиї до подолу: Ніколь Кідман одягла незвичайну червону сукню-водолазку і вийшла у світ

У Лондоні відбулася 27-ма щорічна церемонія вручення премії GQ Men Of The Year.
На червону доріжку заходу вийшла оскароносна акторка Ніколь Кідман та викликала фурор своїм вбранням.
Річ у тому, що зірка обрала червону сукню, яка обтискала її струнку фігуру та підкреслювала стрункість. Це була сукня-водолазка від Модного дому Balenciaga, з яким вона співпрацює як амбасадорка.
У сукні також були довгі рукави, але головною прикрасою вбрання стала шнурівка на спині, яка починалася на шиї та закінчувалася на подолі. Виконана вона була довгими та широкими оксамитовими стрічками, які волочилися практично як шлейф.
Образ Кідман доповнила червоними туфлями в тон сукні, декількома прикрасами з діамантами, а також простими макіяжем та укладанням — цього разу її волосся стилісти просто трохи підкрутили, зробивши ефект недбалості. Також схоже, що Ніколь трохи підстриглася.
Це її оригінальне вбрання було схоже на те, яке вона обрала для Модного шоу Balenciaga, коли бренд презентував колекцію прет-а-порте весна-літо 2025. Ось тільки того разу сукня була довжини міді, а чорний колір робив її дуже драматичною. Як бачите, шнурівка у сукні теж присутня.
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