Зі шрамами на стегнах: 58-річна Павліна Порізкова позувала в бікіні

Модель проходить реабілітацію після операції.
58-річна чеська модель, актриса та письменниця Павліна Порізкова була змушена провести операцію із заміни обох кульшових суглобів, стан яких погіршувал якість її життя. Судячи з її фотоблогу, оперативне втручання пройшло успішно, а реабілітація відбувається швидко та без ускладнень.
Модель опублікувала фото, на якому вона зображена на пляжі між пальмами. На ній чорне бікіні у білий горох. На стегнах Павліни помітні шрами.
У повідомленні під знімком вона поміркувала про засмагу та її шкоду і зазначила, що на шкіру нанесла автозасмагу і почувається впевнено, навіть із видимими шрамами на шкірі.
Нагадаємо, раніше модель Павліна Порізкова похизувалася фігурою в бікіні на Карибських островах.
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