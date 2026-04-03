Зі штучним хутром на вбранні: Зендея сходила на інтерв’ю у незвичному образі

У межах промотуру до фільму «Любить не любить» Зендея сходила на інтерв’ю до ведучої Дженніфер Гадсон, де продемонструвала ще один білосніжний ансамбль, який цього разу був від британського бренду Stella McCartney. Костюм, який носила акторка, з колекції осінь-зима 2026, зовсім нещодавно презентованої у Парижі на Тижні моди.

Лук включав подовжену блузу з поясом на талії та коричневим штучним хутряним оздобленням, а також пряму спідницю-олівець. Також Зендея одягла білі туфлі від Christian Louboutin, які вже не раз демонструвала цієї весни.

Зендея / © Getty Images

Стилізація трохи відрізнялася від того, що дизайнерка запропонувала під час показу. Модель на подіумі демонструвала цей нансамбль у поєднанні з ременем на талії та чорною сумкою у руці.

Stella McCartney Fall 2026 / © Associated Press

Після інтерв’ю Зендея вирушила на прем’єру фільму у Нью-Йорку, для якої по-особливому приготувалась. Акторка одягла пишну сукню-русалку від Schiaparelli, яку прикрашали 65 тисяч шовкових пір’їн.

Зендея / © Associated Press

Нагадаємо, що романтична комедія «Любить не любить» (The Drama) із Зендеєю і Робертом Паттінсоном у головних ролях, вийшла в український прокат 1 квітня. У ромкомі від А24 актори грають заручену пару. У центрі сюжету — працівниця книгарні Емма Гарвуд (Зендея) і директор художнього музею Чарлі Томпсон (Роберт Паттінсон).