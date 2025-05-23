Зі складками на стегнах: Кара Делевінь вийшла на червону доріжку в чорній сукні та рукавичках

Кара Делевінь / © Associated Press

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Акторка та модель Кара Делевінь відвідала прем’єрний показ фільму «Кольори часу», який показали в межах Каннського кінофестивалю. Вона вийшла на червону доріжку в класичній чорній сукні-бюстьє від Ashi Studio.

Це була довга та гладенька сукня прямого силуету зі складками на стегнах і розрізом на спідниці ззаду. Образ Кара доповнила високими прозорими рукавичками, туфлями на підборах, а також коштовностями з діамантами та смарагдами.

Кара Делевінь / © Associated Press

Ззаду сукня розкривалася зовсім по-іншому, оскільки складки продовжувалися і на спині. Це було цікаво та елегантно.

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Кара Делевінь / © Associated Press

Також привернула увагу зачіска зірки, адже Кара показала, що її золотаве волосся на місці. Вона відмовилася від чорної перуки, яку одягала раніше із сукнею від Vivienne Westwood.

Кара Делевінь / © Associated Press

Гості 78-го кінофестивалю Канна на червоній доріжці

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press