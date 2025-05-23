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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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606
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1 хв

Зі складками на стегнах: Кара Делевінь вийшла на червону доріжку в чорній сукні та рукавичках

На щастя, зачіска в стилі малет, яку зірка продемонструвала раніше, була не справжньою. Акторка показала, що з її світлим волоссям усе гаразд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кара Делевінь

Кара Делевінь / © Associated Press

Акторка та модель Кара Делевінь відвідала прем’єрний показ фільму «Кольори часу», який показали в межах Каннського кінофестивалю. Вона вийшла на червону доріжку в класичній чорній сукні-бюстьє від Ashi Studio.

Це була довга та гладенька сукня прямого силуету зі складками на стегнах і розрізом на спідниці ззаду. Образ Кара доповнила високими прозорими рукавичками, туфлями на підборах, а також коштовностями з діамантами та смарагдами.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Ззаду сукня розкривалася зовсім по-іншому, оскільки складки продовжувалися і на спині. Це було цікаво та елегантно.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Також привернула увагу зачіска зірки, адже Кара показала, що її золотаве волосся на місці. Вона відмовилася від чорної перуки, яку одягала раніше із сукнею від Vivienne Westwood.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Гості 78-го кінофестивалю Канна на червоній доріжці

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

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