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- Шоу-бізнес
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Зі складками на стегнах: Кара Делевінь вийшла на червону доріжку в чорній сукні та рукавичках
На щастя, зачіска в стилі малет, яку зірка продемонструвала раніше, була не справжньою. Акторка показала, що з її світлим волоссям усе гаразд.
Акторка та модель Кара Делевінь відвідала прем’єрний показ фільму «Кольори часу», який показали в межах Каннського кінофестивалю. Вона вийшла на червону доріжку в класичній чорній сукні-бюстьє від Ashi Studio.
Це була довга та гладенька сукня прямого силуету зі складками на стегнах і розрізом на спідниці ззаду. Образ Кара доповнила високими прозорими рукавичками, туфлями на підборах, а також коштовностями з діамантами та смарагдами.
Ззаду сукня розкривалася зовсім по-іншому, оскільки складки продовжувалися і на спині. Це було цікаво та елегантно.
Також привернула увагу зачіска зірки, адже Кара показала, що її золотаве волосся на місці. Вона відмовилася від чорної перуки, яку одягала раніше із сукнею від Vivienne Westwood.
Гості 78-го кінофестивалю Канна на червоній доріжці