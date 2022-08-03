Зі склянкою на голові: Надя Дорофєєва поділилася лайфгаком вивчення української мови

Артистка поділилася порадою, яка допоможе прокачати свою українську мову.
Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram цікавий знімок. Співачка сфотографувала себе у дзеркалі у той момент, коли у білій сорочці сиділа на стільці. На голову собі вона поставила рожеву склянку.
У дописі зірка поділилася лайфгаком, як швидше вивчити чи прокачати українську мову. Вчителька порадила їй вголос читати українські книжки.
"Я читаю вголос. А почалося все з того, що я захотіла прокачувати свій рівень української мови напередодні "Голос. Діти". Одного разу, я прийшла на заняття з @zarembushka. Вона сказала одразу: "Надя, тобі потрібно читати українські книжки вголос".
Що? подумала я) Останній раз я таке робила певно в школі, тому трохи скептично до цього поставилась. Але скажу вам, це крутий експіріенс і це дійсно працює. Тепер, якщо випадково будете це чути, все ок, я просто прокачую свої скіли.
Якщо ви теж на етапі вивчення, беріть цей лайфгак на замітку. Поділитись з вами книжками, які зараз читаю?" – написала Надя.
Нагадаємо, раніше співачка похизувалася обновкою - футболкою із зображенням українського паспорта.
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