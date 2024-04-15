Зі скляною сумкою та яскравим макіяжем: співачка Кеті Перрі сяяла на червоній доріжці

Перрі була одягнена у чорну сукню зі скульптурним ліфом, а Блум — у класичний чорний смокінг.
13 квітня у музеї Академії кінематографічних мистецтв та наук у Лос-Анджелесі відбулася 10-та щорічна церемонія вручення премії Breakthrough Prize, яку присуджують вченим з усього світу за проривні здобутки у різних галузях науки. Одними з гостей цього заходу стали співачка Кеті Перрі та її коханий Орландо Блум.
Пара вийшла на червону доріжку, тримавшись за руки. Вони також багато усміхалися фотографам та були у піднесеному настрої.
Якщо Орландо одягнув класичний смокінг, білу сорочку і краватку-метелика, то ось Кеті вирішила все ж нагадати, що вона любить експериментувати зі стилем і вибрати епатажні вбрання, навіть на такі важливі заходи. На співачці була чорна сукня міді зі скульптурним ліфом від бренду Coperni, яку той презентував у колекції весна-літо 2024. Одягла вбрання вона з прикрасами від Mara Paris – масивними сережками. Також незвичайна прикраса у вигляді великої спіралі була у Кеті у волоссі.
Її образ доповнили сріблясті туфлі та оригінальна сумка, яка була повністю скляною та прозорою. Такий виріб є унікальним та виготовляється склодувами вручну із прозорого кришталю. Вартість скляної сумки 3600 доларів.
Співачка останнім часом любить епатажні образи, адже чого тільки була варта її прозора сукня-сітка з червоними бантами з боків, яку вона носила у поєднанні з окулярами та трендовими чоботями.
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