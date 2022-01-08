Зі слабкими нервами не дивитись: 155-кілограмова Тесс Голлідей у прозорих трусах позувала на камеру

36-річна модель plus-size знялася у новій відвертій фотосесії.
Найбільша у світі модель plus-size — Тесс Голлідей — показала в Instagram знімки зі своєї нової сміливої фотосесії.
Перед об'єктивом фотокамери Тесс постала у прозорих трусах та напівпрозорому ажурному бюстгальтері.
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Моделі зробили укладання з локонами, прикрасивши його рожевою стрічкою, і насичений макіяж із коричневою помадою. У вухах були сережки-кільця.
Позувала Голлідей на ліжку, стоячи на колінах. Вона продемонструвала спочатку свою фігуру спереду, а потім показала п'яту точку.
Модель також похизувалася своїми татуюваннями на тілі.
Раніше Тесс показала пікантні знімки у відвертій білизні.
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