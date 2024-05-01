Зі слідами від купальника на тілі: Ріта Ора сконфузилася невдалим вбранням на вечірці

Відома співачка привернула увагу, але причиною цього був модний провал.
Британська співачка Ріта Ора спільно з австралійською бізнесвумен Анною Легі заснували новий косметичний бренд, який назвали Typebea. Косметика призначена для волосся та шкіри голови.
На презентацію свого бренду, яка відбулася в Лондоні, співачка прийшла з новою зачіскою — вона відрізала волосся в каре і уклала його трохи підкрутивши вгору кінці. Одягла Ріта штани-палацо трендового відтінку марсала у поєднанні з ніжно-бежевим топом-корсетом, прикрашеним мереживом.
Доповнювали вбрання трикотажні високі рукавички, ремінь та клатч із текстурної шкіри. У вухах Ріта мала великі сережки незвичайної форми.
Однак образ зірки вийшов не дуже вдалим, оскільки вона не врахувала один нюанс – сліди від засмаги на тілі. Оскільки у топа не мав бретельок, то на грудях і шиї Ори красувалися дві широкі світлі смужки від бретельок купальника. Також не дуже вдало було підібрано фасон топа, оскільки його посадження на фігурі зовсім не прикрашало Ріту.
Останнім часом багато знаменитостей почали пробувати себе не лише у творчості, а й у бізнесі, особливо косметичному. Так Бейонсе також запустила лінійку косметики для волосся, Періс Гілтон презентувала крем для автозасмаги, а Ріанна і її косметична імперія Fenty Beauty презентували нову тональну основу.
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