Зі слідами від купальника на тілі: Ріта Ора сконфузилася невдалим вбранням на вечірці

Британська співачка Ріта Ора спільно з австралійською бізнесвумен Анною Легі заснували новий косметичний бренд, який назвали Typebea. Косметика призначена для волосся та шкіри голови.

На презентацію свого бренду, яка відбулася в Лондоні, співачка прийшла з новою зачіскою — вона відрізала волосся в каре і уклала його трохи підкрутивши вгору кінці. Одягла Ріта штани-палацо трендового відтінку марсала у поєднанні з ніжно-бежевим топом-корсетом, прикрашеним мереживом.

Доповнювали вбрання трикотажні високі рукавички, ремінь та клатч із текстурної шкіри. У вухах Ріта мала великі сережки незвичайної форми.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Однак образ зірки вийшов не дуже вдалим, оскільки вона не врахувала один нюанс – сліди від засмаги на тілі. Оскільки у топа не мав бретельок, то на грудях і шиї Ори красувалися дві широкі світлі смужки від бретельок купальника. Також не дуже вдало було підібрано фасон топа, оскільки його посадження на фігурі зовсім не прикрашало Ріту.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Останнім часом багато знаменитостей почали пробувати себе не лише у творчості, а й у бізнесі, особливо косметичному. Так Бейонсе також запустила лінійку косметики для волосся, Періс Гілтон презентувала крем для автозасмаги, а Ріанна і її косметична імперія Fenty Beauty презентували нову тональну основу.

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