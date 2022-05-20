Зі сльозами на очах: Анна Добриднєва побувала у Бородянці і показала фото звідти

Зі сльозами на очах: Анна Добриднєва побувала у Бородянці і показала фото звідти

Співачка поспілкувалася з місцевими жителями.

Анна Добриднєва разом із волонтерами відвідала Бородянку, що на Київщині, яка була в окупації російських військ. За той час ворог зруйнував сотні будинків, він нещадно катував, ґвалтував і вбивав людей.

Артистка не могла стримати сліз, коли побачила селище із пошкодженими та вщент зруйнованими будинками, обстріляними школами, садочками та лікарнями.

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Співачка з волонтерами приїхали підтримати місцевих мешканців. Вони привезли для них гуманітарну допомогу. Люди з великою вдячністю брали продукти і турбувалися, щоб пакунків вистачило для всіх сусідів.

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Добриднєва також поспілкувалася з місцевими, які поділилися своїми історіями з окупації.

"Сьогодні я приєдналась до команди волонтерів @dao_charity , ми їздили в Бородянський район. Привезли гуманітарну допомогу.

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Якби ви знали, наскільки люди вдячні, що про них пам‘ятають, допомагають. Після того знущання, яке вони пережили внаслідок рашистського наступу, прояв любові та турботи для мешканців українських сіл справжній скарб.

Мене вразило те, як люди думають і дбають одне про одного. Як вони переживали, що комусь із сусідів не вистачить гуманітарки.

- Мій сусід зараз город садить. Відкладіть йому пакет, будь ласка, прошу вас, я його покличу.

А маленька дівчинка мені сказала, що за її домом ховався танк.

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

- Страшно було?…

- Да, страшно

- Але вже не ховається, значить вже не страшно, правда? - намагалася підбадьорити я.

- Дому теж немає, його зруйнували… - сказала мама дівчинки…", - розповіла в Instagram Добриднєва.

Артистка закликає всіх небайдужих долучатися до допомоги людям, які постраждали від війни.

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

"До @dao_charity можна доєднатися із будь-якої точки світу. Навіть невелика пожертва може допомогти народу України в боротьбі за свободу. Допомагаємо Україні разом!" – написала Анна.

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