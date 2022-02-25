Зі сльозами на очах: Надя Дорофєєва звернулася до російських шанувальників

Співачка попросила аудиторію із Росії допомогти зупинити війну. А українських шанувальників вона просить не панікувати.

24 лютого, коли Росія вторглася на територію України Надя Дорофєєва не мовчала. В Instagram вона опублікувала світлину, на якій зазнімкована зі сльозами на очах.

До фото артистка написала емоційний допис, про те, що їй страшно, але з Києва вона їхати не збирається. Надя також звернулася до своїх російських шанувальників та друзів, щоб ті допомогли зупинити цю війну. А українців попросила не панікувати.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

"Страшно! Як страшно прокинутися у новій реальності ... у такій реальності! Як боляче... Ми не хотіли війни і не кликали її до свого будинку! Ми хочемо жити, любити і творити мирно! Нам не потрібна війна!

Я ніколи не ділила аудиторію на міста та країни, але зараз… я сподіваюся, ви чуєте мене, росіяни, моя аудиторія, друзі та шанувальники? Тільки разом ми зможемо це зупинити! І я вірю, що зможемо! Я залишаюся в Україні, у Києві!

Прошу всіх зберігати спокій, не панікувати, триматися разом та читати лише офіційні джерела! І підтримувати одне одного як ніколи!” – написала співачка.

Читайте також: