Зі сльозами на очах: Надя Дорофєєва звернулася до російських шанувальників

Співачка попросила аудиторію із Росії допомогти зупинити війну. А українських шанувальників вона просить не панікувати.
24 лютого, коли Росія вторглася на територію України Надя Дорофєєва не мовчала. В Instagram вона опублікувала світлину, на якій зазнімкована зі сльозами на очах.
До фото артистка написала емоційний допис, про те, що їй страшно, але з Києва вона їхати не збирається. Надя також звернулася до своїх російських шанувальників та друзів, щоб ті допомогли зупинити цю війну. А українців попросила не панікувати.
"Страшно! Як страшно прокинутися у новій реальності ... у такій реальності! Як боляче... Ми не хотіли війни і не кликали її до свого будинку! Ми хочемо жити, любити і творити мирно! Нам не потрібна війна!
Я ніколи не ділила аудиторію на міста та країни, але зараз… я сподіваюся, ви чуєте мене, росіяни, моя аудиторія, друзі та шанувальники? Тільки разом ми зможемо це зупинити! І я вірю, що зможемо! Я залишаюся в Україні, у Києві!
Прошу всіх зберігати спокій, не панікувати, триматися разом та читати лише офіційні джерела! І підтримувати одне одного як ніколи!” – написала співачка.
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