Зі сльозами на очах: Оля Полякова у синьо-жовтому вбранні виступила на благодійному матчі у Стамбулі

Артистка чуттєво виконала українську композицію і розплакалась.
Оля Полякова вчора, 19 квітня, емоційно виступила з українською піснею у перерві благодійного матчу між "Шахтарем" і "Фенербахче" у Стамбулі. Артистку оточили вболівальники з українськими прапорами.
Оля була одягнена у синь-жовте вбрання.
Наприкінці виступу співачка сказала: "Українці, ми обов'язково вистоїмо" і розплакалась. Публіка її підтримала гучними оваціями і вигуками: "Слава Україні! Героям слава!"
Нагадаємо, а на благодійному матчі між донецьким клубом "Шахтар" та грецьким "Олімпіакосом", який відбувся в Афінах, Полякова у вишиванці виконала гімн України.
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