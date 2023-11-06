Зі сміливим верхом та розрізом на спідниці: зірка "Озарка" Джулія Гарнер відвідала галавечір у сукні від Gucci

29-річна акторка Джулія Гарнер, найвідоміша за ролями в серіалах "Озарк" та "Вигадана Анна", стала гостею галавечора LACMA Art + Film, який відбувся у Лос-Анджелесі в Музеї мистецтв.
Цього року на заході вшановували американську художницю та активістку Джуді Баку, а також режисера Девіда Фінчера. Спонсором галавечора виступив італійський модний дім Gucci. Джулія Гарнер є амбасадоркою бренду, тому з'явилася на заході у вбранні від цього італійського Дому моди.
На дівчині була гламурна вечірня сукня з галтером і досить сміливим верхом, прикрашеним срібним камінням. Спідниця сукні була із щільної чорної тканини і мала дуже високий розріз, що відкривав ногу.
Доповнювали образ гостроносі лаковані слінгбеки на підборах, кілька прикрас, укладання з локонами та прикраси.
Навесні цього року Джулія стала обличчям нової кампанії бренду Gucci, але співпрацює вона з цією маркою давно та регулярно на заходи одягає речі бренду. Також акторка знялася в рекламному відео The 21, де показала, що носить у сумці.
Окрім Джулії захід відвідали: Джессіка Честейн, Гайді Клум, Сальма гаєк, Єва Лонгорія, Періс Гілтон та багато інших.
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