Зі смужкою на грудях і в спідниці з розрізом до стегна: екс"ангел" Victoria's Secret похизувалася ідеальною фігурою

Леомі Андерсон у пікантному луку прийшла на івент.

Британська модель і екс"ангел" Victoria's Secret – Леомі Андерсон – відвідала прем’єрі фільму Sumotherhood, яка відбулася у кінотеатрі Cineworld Leicester Square у Лондоні.

Для такої події красуня обрала спокусливий аутфіт total black, у якому похизувалася ідеальною фігурою.

На груди вона одягла вузьку смужку, а на низ – спідницю міді, яка зав'язувалася на стегні. Високий розріз дозволив Андерсон продемонструвала стрункі ноги.

Леомі Андерсон / Фото: Getty Images

Образ Леомі доповнила шкіряним чокером з торочкою і замшевими чоботами з хутром і на підборах. Модель зробила високу зачіску, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із пишними віями і прикрасила вуха сережками-кільцями, а руки – срібним браслетом і годинником. Французький манікюр завершив лук Андерсон.

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