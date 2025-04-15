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- Шоу-бізнес
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Зі смужками та ґудзиками: образ принцеси Діани, який вона обрала для прем'єри фільму
Того вечора вона мала гламурний та яскравий вигляд.
1993 рік був дуже складним для принцеси Діани, оскільки її стосунки з принцом Чарльзом були остаточно і безповоротно завершені — у грудні 1992 року прем'єр-міністр Джон Мейджор оголосив про «дружнє розставання» пари в Палаті громад. Однак принцеса продовжувала відвідувати публічні заходи, серед яких часто були прем'єри фільмів, театральні вистави, а також подорожувала до інших країн, щоб підтримати благодійні акції.
15 квітня Діана відвідала прем'єру фільму Стівена Фрірза "Герой", яка відбулася в театрі Odeon на Лестер-сквер у Лондоні. Того дня принцеса одягла казкову сукню з відкритими плечима та довгими рукавами від свого улюбленого бренду Catherine Walker.
Сукня була пошита зі смугастого шовкового крепу ніжно-фісташкового та кремового кольорів, а також мала вузьку спідницю з розрізом до коліна та п'ять ґудзиків з камінням, розташованих вертикально на ліфі та ще по три — на рукавах.
Сережки у вухах Діани зі стразами були такими самими, як ґудзики на її сукні, тому що вона замовляла у модельєрки ще два ґудзики і зробила з них прикраси.
Образ вона завершила парою кремових атласних туфель від Jimmy Choo з ремінцями та відкритою п'ятою, а також невеликим клатчем білого кольору.