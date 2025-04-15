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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

Зі смужками та ґудзиками: образ принцеси Діани, який вона обрала для прем'єри фільму

Того вечора вона мала гламурний та яскравий вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Діана

Принцеса Діана / © Getty Images

1993 рік був дуже складним для принцеси Діани, оскільки її стосунки з принцом Чарльзом були остаточно і безповоротно завершені — у грудні 1992 року прем'єр-міністр Джон Мейджор оголосив про «дружнє розставання» пари в Палаті громад. Однак принцеса продовжувала відвідувати публічні заходи, серед яких часто були прем'єри фільмів, театральні вистави, а також подорожувала до інших країн, щоб підтримати благодійні акції.

15 квітня Діана відвідала прем'єру фільму Стівена Фрірза "Герой", яка відбулася в театрі Odeon на Лестер-сквер у Лондоні. Того дня принцеса одягла казкову сукню з відкритими плечима та довгими рукавами від свого улюбленого бренду Catherine Walker.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Сукня була пошита зі смугастого шовкового крепу ніжно-фісташкового та кремового кольорів, а також мала вузьку спідницю з розрізом до коліна та п'ять ґудзиків з камінням, розташованих вертикально на ліфі та ще по три — на рукавах.

Сережки у вухах Діани зі стразами були такими самими, як ґудзики на її сукні, тому що вона замовляла у модельєрки ще два ґудзики і зробила з них прикраси.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Образ вона завершила парою кремових атласних туфель від Jimmy Choo з ремінцями та відкритою п'ятою, а також невеликим клатчем білого кольору.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана на кінофестивалі Канна, 1987 рік / © Associated Press

Принцеса Діана на кінофестивалі Канна, 1987 рік / © Associated Press

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана, 1997 рік / © Getty Images

Принцеса Діана, 1997 рік / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / © Getty Images

Принцеса Діана на Met Gala, 1996 рік / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

Принцеса Діана, 1985 рік / © Getty Images

Принцеса Діана, 1985 рік / © Getty Images

Принцеса Діана на прем'єрі фільму / © Getty Images

Принцеса Діана на прем'єрі фільму / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
38
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