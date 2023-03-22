Зі сніжинками на сосках і з оголеними стегнами: новозеландська хореографиня у провокаційному образі відвідала фешнпремію

У Лос-Анджелесі відбулася церемонію нагородження премії Fashion Trust US Awards. На червоній доріжці цього дня було багато знаменитостей, які демонстрували найкращі свої вбрання. Нашу увагу привернула новозеландська хореографиня і танцівниця Перріс Гебель, яка прийшла у провокаційному аутфіті.

Перріс з'явилася у чорній прозорій асиметричній сукні з американською проймою і рюшами, яка оголювала її стегна і боки. Бюстгальтер дівчина вирішила не одягати, а на соски вона наклеїла срібні сніжинки.

Парріс Гобель / Фото: Getty Images

У цьому вбранні Гебель також похизувалася татуюванням у вигляді голови пантери на нозі.

Образ Перріс доповнила босоніжками зі срібними стразами і чорними окулярами. Волосся вона зібрала у високий кучерявий хвіст, уклавши на один бік чубчик. Танцівниця зробила макіяж із акцентом на срібних тінях. У вухах були довгі сережки з камінням.

Нагадаємо, у 2020 році Гебель отримала орден за заслуги у Будинку уряду у Веллінгтоні. Забрати нагороду вона прийшла у романтичному образі. На ній була чорна сукня з яскравим квітковим принтом з пікантним запахом і декольте. Хореографиня зробила ідеально рівне укладання, заклавши за вухо яскраву квітку.

Перріс Гебель / Фото: Getty Images

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