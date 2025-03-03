Зі спокусливим декольте: Емілі Ратаковскі одягла на афтепаті "голу" сукню

33-річна модель у пікантному образі total black позувала на вечірці після премії "Оскар".

Емілі Ратаковскі відвідала післяоскарівську вечірку журналу Vanity Fair у Лос-Анджелесі.

Перед фотокамерами модель постала у спокусливому луку, у якому продемонструвала струнку фігуру. Вона одягла "голу" чорну мереживну сукню зі спокусливим декольте з колекції прет-а-порте осінь-зима 2025 бренду Ludovic de Saint Sernin. Вбрання мало тонкі бретельки і ліф розшитий паєтками. Образ Ратаковскі доповнила чорними босоніжками.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Модель зробила об'ємне укладання, макіяж із помадою шоколадного відтінку і нюдовий манікюр. Від прикрас Емілі вирішила відмовитися, щоб не відволікати уваги від сексуальної сукні.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі поділилася своїми дитячими фото.

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