Зі срібними зірками на пишних грудях: американська модель у сексуальному луку сяяла на вечірці

Зіркові красуні часто, щоб привернути до себе увагу, обирають відверте вбрання.

Американська модель і зірка TikTok Олександра Пол відвідала вечірку з нагоди презентації нової колекції купальників Sports Illustrated Swimsuit Issue. Івент відбувся у Hard Rock Cafe на Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Красуня обрала для своєї появи відвертий лук. На ній була мінісукня, що складалася зі спідниці, розшитої чорними паєтками, та ліфа у формі зірок зі срібними паєтками, який ледве прикривав її пишні і сексуальні груди.

Олександра Пол / Фото: Getty Images

Аутфіт Пол доповнила чорними прозорими гостроносими туфлями на шпильках. Вона розпустила біляве волосся, зробила вечірній макіяж, молочний манікюр і завершила образ каблучками.

Нагадаємо, на паті також побувала американська гімнастка і зірка соцмереж Олівія Данн, яка одягла чорний комбінезон із глибоким декольте і прозорими вставками на талії, прикрашеними камінням і торочкою з блискітками.

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