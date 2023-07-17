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Зі стильним укладанням і в авіаторах: красень Бред Пітт з'явився на Вімблдоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Зі стильним укладанням і в авіаторах: красень Бред Пітт з'явився на Вімблдоні

Бред Пітт / Фото: Getty Images

Бред Пітт приїжджав до Лондона, щоб відвідати Вімблдонський тенісний чемпіонат.

59-річний голлівудський актор спостерігав, як Карлос Алькарас бився на корті проти Новака Джоковича у фіналі чоловічого Вімблдону в чотирнадцятий день чемпіонату з тенісу у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету в Лондоні.

Бред Пітт / © Getty Images
Бред Пітт / Фото: Getty Images

Бред Пітт мав гарний вигляд і навіть якось помолодшав, можливо, це пов'язано з тим, що він поголився. У нього було недбале укладання, а на обличчі були окуляри-авіатори від Tom Ford. Одягнений чоловік був у блакитну футболку-поло, а у нього на шиї було кілька золотих ланцюжків.

Бред Пітт / © Getty Images
Бред Пітт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на чоловічий фінал Вімблдонського турніру приїхали також принц та принцеса Уельські разом зі своїми двома старшими дітьми. Принцеса Кейт одягла ідеальну зелену сукню від Roland Mouret і викликала фурор на публіці.

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Дата публікації
Перегляди
1299
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