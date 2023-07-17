Зі стильним укладанням і в авіаторах: красень Бред Пітт з'явився на Вімблдоні

Бред Пітт приїжджав до Лондона, щоб відвідати Вімблдонський тенісний чемпіонат.
59-річний голлівудський актор спостерігав, як Карлос Алькарас бився на корті проти Новака Джоковича у фіналі чоловічого Вімблдону в чотирнадцятий день чемпіонату з тенісу у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету в Лондоні.
Бред Пітт мав гарний вигляд і навіть якось помолодшав, можливо, це пов'язано з тим, що він поголився. У нього було недбале укладання, а на обличчі були окуляри-авіатори від Tom Ford. Одягнений чоловік був у блакитну футболку-поло, а у нього на шиї було кілька золотих ланцюжків.
Нагадаємо, на чоловічий фінал Вімблдонського турніру приїхали також принц та принцеса Уельські разом зі своїми двома старшими дітьми. Принцеса Кейт одягла ідеальну зелену сукню від Roland Mouret і викликала фурор на публіці.
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